Danni ingenti per agricoltura valdostana

Secondo una prima stima effettuata, la forte perturbazione che ha colpito tutta la regione, ed in particolare la bassa Valle, ha causato una perdita di produzione che per alcune colture arriva fino al 50%.

“Ci aspettavamo dei forti temporali per la giornata di ieri - spiega Alessio Nicoletta, Presidente di Coldiretti Valle d’Aosta – ma non una grandinata così violenta e atipica: si è trattata di una precipitazione breve ma allo stesso tempo molto intensa, inattesa anche rispetto all’orario in cui si è verificata, causando svariati danni alle coltivazioni”.

“Nei prossimi giorni, quando il quadro sarà più chiaro e i danni alle produzioni verranno quantificati, si valuterà se proporre alla Regione di avviare le procedure per richiedere lo stato di calamità”, conclude Elio Gasco, Direttore di Coldiretti Valle d’Aosta.