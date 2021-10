Ricostituito il Gruppo interistituzionale sulla disabilità fermo dal 2014

Dopo diversi anni di assenza è stato ricomposto il tavolo per coordinare e mettere in campo progetti e iniziative volte a offrire opportunità e servizi alle persone con disabilità, in termine di lavoro, istruzione, vita sociale e tempo libero.

Il Gruppo interistituzionale sulla disabilità siè riunito ieri, venerdì 25 giugno con all'ordine del giorno la ricostituzione del tavolo di lavoro con tutti i soggetti territoriali regionali, soggetti che non si riunivano dal 2014, e condividere le linee programmatiche sul percorso di inclusione delle persone con disabilità da attuare nei prossimi mesi in Valle d’Aosta.Dopo diversi anni di assenza, oggi finalmente siamo riusciti a rimettere intorno ad un tavolo i vari soggetti che, in modo coordinato lavoreranno per mettere in campo progetti e iniziative volte a offrire opportunità e servizi alle persone con disabilità, in termine di lavoro, istruzione, vita sociale e tempo libero.

Sarà compito dell’Assessorato garantire un costante coordinamento e un periodico monitoraggio dei programmi decisi, in collaborazione con le associazioni e tutti gli enti che lavorano nel mondo della disabilità.

Il Gruppo interistituzionale è composto dai referenti dell’Assessorato regionale alla Sanità, Salute e Politiche sociale, dell’Assessorato regionale all’ambiente, trasporti e mobilità sostenibile, dell’Assessorato regionale all’istruzione, università, politiche giovanili, affari europei e partecipate, dell’Assessorato regionale ai beni culturali, turismo, sport e commercio, dell’Assessorato regionale alle finanze, innovazione, opere pubbliche e territorio, dell’Assessorato regionale allo sviluppo economico, formazione e lavoro, del Consiglio permanente deli Enti locali, dell’Azienda U.S.L della Valle d’Aosta, del Coordinamento Disabilità Valle D’Aosta (Co.Di.Vda) e del Coordinamento nazionale Famiglie con disabilità (CONFAD).