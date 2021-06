Per la prima volta il Direttivo ANA nazionale si riunisce in Valle d'Aosta

Ieri, venerdì 18 giugno, il Presidente Sebastiano Favero ha chiamato a raccolta tutti i suoi Alpini per una due giorni di lavoro, con un Ordine del Giorno come sempre nutrito e di alto profilo.

I problemi e le emergenze per la nostra Associazione non mancano mai. Accolti dal Presidente Carlo Bionaz gli ospiti e le loro Signore hanno potuto visitare ed ammirare la quiete ospitale di Villa Brezzi prima di un frugale pranzo alpino.

Nel pomeriggio Consiglio di Presidenza; oggi il Consiglio Federale in programma nella Sala Convegni del Pavillon, a Courmayeur.

Per l'occasione infatti Sky Way ha dimostrato una apprezzata sensibilità mettendo a disposizione delle Penne Nere professionalità e ricchezze tecnologiche. Dopo i lavori gli ospiti saliranno sino alla piattaforma di Punta Helbronner per ammirare uno dei più straordinari spettacoli della Natura.