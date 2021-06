Alla Cittadella come in spiaggia, quattro giorni di eventi al sapor di estate

Settimana di appuntamenti per la rassegna 'Cittadella on the Beach' alla Cittadella dei giovani di Aosta. Oggi giovedì 17 giugno, alle 20,30, nella sala Expo e in streaming, andrà in scena la terza delle Serate Anita Live a ritmo di rock spaziale psichedelico. Ad esibirsi sarà la band valdostana Space Traffic, di cui fanno parte Fabio Baldassarri (chitarra), Marco Gugliotta (batteria) e Marco Pica (basso e voce).



Lo spettacolo del Teatro di Cittadella "Qui e Ora Residenza Teatrale", "I will survive", debutterà in prima regionale alle 20 di venerdì 18 e sabato 19. Connessa allo spettacolo, alle 17.30 di sabato è in programma la tavola rotonda "Travèstiti. Teorie e pratiche della rappresentazione di sé", organizzata in collaborazione con Non una di meno Vda e Arcigay Vda. Interverranno Viviana Rosi, Nora Demarchi, Greta Scorzoni e le artiste della compagnia Laura Valli, Francesca Albanese e Silvia Baldini. Durante la mattina si svolgerà invece il camp di avvicinamento allo skateboarding, una lezione di avvicinamento alle manovre base ai ai trick più diffusi, condotta dagli istruttori della Rider's Academy Skateboard School Asd.



Dalla teoria si passa alla pratica: previsto nel pomeriggio uno skate party con mic rap nella sala Expo della Cittadella, a cura di Norman Ego, breakdance con Officina Danza e Fraxx Dj set e i graffitisti Mala e Banc+.



Ultimo appuntamento della settimana domenica 20 giugno: dalle 11 Alessandro Mercando si esibirà al pianoforte in musiche di Couperin, Liszt, Chopin e Barbera.