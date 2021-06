Oggi lunedì 7 giugno saint Antoine M.Gianelli

AGENDA DEL VESCOVO DI AOSTA MONS. FRANCO LOVIGNANA

Lunedì 7 giugno

Cattedrale - ore 9.30

Ritiro del Sacro Cuore per il clero

Martedì 8 giugno

Vescovado - mattino

Udienze

Giovedì 10 giugno

Roma

Riunione del Comitato CEI per la valutazione dei progetti di intervento

a favore dei beni culturali ecclesiastici e dell'edilizia di culto

Venerdì 11 giugno

Vescovado - mattino

Udienze

Vescovado - ore 16.30

Incontro con il Provinciale dei Missionari Oblati di Maria Immacolata

Sabato 12 giugno

Chiesa parrocchiale di Aymavilles - ore 15.00

S. Cresime

Chiesa parrocchiale di La Salle - ore 18.30

S. Cresime

Le Messager Valdotain ricorda saint Antoine M.Gianelli

La Chiesa celebra Sant' Antonio Maria Gianelli Vescovo

Nato il 12 aprile 1789, a Cereta, presso Chiavari, Antonio Maria Gianelli entrò in seminario a 19 anni e fu ordinato sacerdote quattro anni dopo. Insegnante di lettere e di retorica, per accogliere il nuovo vescovo, Lambruschini, organizzò a Genova una recita intitolata «La riforma del seminario» che ebbe una notevole eco. Dal 1826 al 1838 fu arciprete a Chiavari. Questo periodo è contrassegnato da una serie di innovazioni pastorali e dalla creazione di varie istituzioni, come un proprio seminario. Sotto il nome inconsueto di «Società Economica» prese l'avvio un'istituzione culturale e assistenziale affidata da don Gianelli «alle cure delle Signore della Carità» per l'istruzione gratuita delle ragazze povere. Era l'abbozzo della fondazione, avvenuta nel 1829, delle Figlie di Maria, conosciute tuttora col nome di suore Gianelline. Due anni prima aveva creato una piccola congregazione missionaria per la predicazione al popolo e l'organizzazione del clero. Nel 1838 venne eletto vescovo di Bobbio. Aiutato dai Liguoriani, ricostituì la sua congregazione col nome di Oblati di Sant'Alfonso. Morì il 7 giugno 1846.

Il sole sorge alle ore 5,30 e tramonta alle ore 21,15