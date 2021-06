Al via martedì la vaccinazione in azienda per i dipendenti della Cogne Acciai Speciali

Con l’obiettivo di favorire l’applicazione e l’efficacia delle misure di contrasto e di contenimento della diffusione del virus negli ambienti di lavoro, la Cogne Acciai Speciali-Cas in accordo con le organizzazioni sindacali e le maestranze ha ritenuto necessario attivare le procedure per poter contribuire ad una accelerazione della campagna di vaccinazione sul territorio valdostano.

"In un’ottica di fattiva responsabilità sociale e nella convinzione che solo attraverso una sinergia comune si possa raggiungere il traguardo della tutela e della protezione della salute di tutta la comunità - commenta il Direttore generale della Cogne Acciai Speciali, Monica Pirovano (nella foto) - abbiamo quindi predisposto un nostro Piano vaccinale aziendale, avviando una collaborazione con il Comitato regionale della Croce Rossa italiana per poter organizzare il presidio di vaccinazione interno all’azienda". Le vaccinazioni nello stabilimento inizieranno nel pomeriggio di martedì 8 giugno.

"La vaccinazione di lavoratrici e lavoratori presso la Cas si ritiene possa conseguire una duplice finalità – dichiara l’Amministratore delegato, Eugenio Marzorati - collaborare a livello territoriale all’azione messa in campo dall’Azienda sanitaria locale, implementando le iniziative di contenimento della pandemia, così come di rendere più sicura la prosecuzione dell’attività produttiva, accrescendo il livello di sicurezza dell’ambiente di lavoro in cui lavorano i nostri dipendenti".

La vaccinazione in azienda "è sicuramente un impegno oneroso per il nostro personale medico e infermieristico, così come per il nostro servizio di salute e sicurezza - prosegue Marzorati - ritengo quindi doveroso rivolgere a loro un sentito ringraziamento, così come ai volontari della Croce Rossa italiana, al Soggetto attuatore regionale dell’emergenza sanitaria e ai referenti dell’Azienda sanitaria della Valle d’Aosta che ci hanno fornito il loro supporto e che ci hanno anticipato i vaccini permettendoci di cominciare subito la nostra campagna di somministrazione".

La Cas, con la collaborazione del Comitato regionale della Croce Rossa, ha allestito il proprio hub vaccinale all’interno dell’infermeria. L’adesione alla vaccinazione è stata su base volontaria e informata.

"Abbiamo risposto all’invito della Cogne a collaborare con entusiasmo – dice il Direttore del Comitato regionale di Croce Rossa, Paolo Sinisi – anche se gli sforzi che stiamo affrontando in questo periodo, dando anche supporto alla vaccinazione nelle farmacie, è gravoso, dal punto di vista logistico e del personale, che ringrazio per la disponibilità. È nostra convinzione che fare rete e lavorare in squadra sia la risposta corretta in ogni fase emergenziale e in questo senso noi operiamo e ci siamo".

L’Azienda sottolinea che la vaccinazione all’interno dello stabilimento rappresenta per i lavoratori e per le lavoratrici un’opportunità aggiuntiva rispetto alle modalità ordinarie dell’offerta del Piano vaccinale regionale, che sono e che saranno garantite, nel rispetto delle tempistiche dettate dal Piano regionale, qualora il dipendente non intenda aderire all’iniziativa straordinaria messa in atto. La popolazione lavorativa a cui si rivolge il progetto è relativa a tutti i dipendenti dell’azienda (1050 unità, età media 40/43 anni) e delle ditte che operano all’interno dello stabilimento (200 unità circa).