Domani sabato 5 giugno saint Boniface

AGENDA DEL VESCOVO DI AOSTA MONS. FRANCO LOVIGNANA

Sabato 5 giugno

Chiesa parrocchiale di Châtillon - ore 15.00

S. Cresime per le Parrocchie di Émarèse e Saint-Germain

Chiesa parrocchiale di Allein - ore 18.00

S. Cresime per le Parrocchie di Allein e Doues

Domenica 6 giugno

Cattedrale - ore 15.00

S. Cresime per le Parrocchie di Sarre e Chesallet

Cattedrale - ore 18.00

Celebrazione cittadina del Corpus Domini

S. Messa e adorazione

Lunedì 7 giugno

Cattedrale - ore 9.30

Ritiro del Sacro Cuore per il clero

Martedì 8 giugno

Vescovado - mattino

Udienze

Giovedì 10 giugno

Roma

Riunione del Comitato CEI per la valutazione dei progetti di intervento

a favore dei beni culturali ecclesiastici e dell'edilizia di culto

Venerdì 11 giugno

Vescovado - mattino

Udienze

Vescovado - ore 16.30

Incontro con il Provinciale dei Missionari Oblati di Maria Immacolata

Sabato 12 giugno

Chiesa parrocchiale di Aymavilles - ore 15.00

S. Cresime

Chiesa parrocchiale di La Salle - ore 18.30

S. Cresime

Le Messager Valdotain ricorda saint Boniface

La Chiesa celebra San Bonifacio Vescovo e martire

Senza l'opera missionaria di Bonifacio non sarebbe stata possibile l'organizzazione politica e sociale europea di Carlo Magno. Bonifacio o Winfrid sembra appartenesse a una nobile famiglia inglese del Devonshire, dove nacque nel 673 (o 680). Professò la regola monastica nell'abbazia di Exeter e di Nurslig, prima di dare inizio all'evangelizzazione delle popolazioni germaniche oltre il Reno. Dopo le prime difficoltà in tre anni percorse gran parte del territorio germanico. Convocato a Roma, ebbe dal papa l'ordinazione episcopale e il nuovo nome di Bonifacio. Prima di organizzare la Chiesa sulla riva destra del Reno pensò alla fondazione, tra le regioni di Hessen e Turingia, di un'abbazia, che divenisse il centro propulsore della spiritualità e della cultura religiosa della Germania. Nacque così la celebre abbazia di Fulda. Come sede arcivescovile scelse la città di Magonza. Morì nel 754.

Il sole sorge alle ore 5,34 e tramonta alle ore 21,09