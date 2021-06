La Valle d’Aosta galoppa verso la zona bianca

Buone notizie arrivano dall’esperto in statistiche Luca Fusaro, Dottore magistrale in Economia Applicata, commercialista e analista di dati che lavora per la Protezione civile e per il ministero della Salute che con il suoi grafici e le sue tabelle fotografa la situazione covid in Valle d’Aosta. Ancora un po’ di pazienza e usciremo dal sacco nero che condizionato la nostra vita sociale. Il calo dei contagi continua.

Da lunedì 7 giugno l’Italia diventerà sempre più bianca: quasi certo il passaggio nella fascia con meno restrizioni per Abruzzo, Liguria, Umbria e Veneto, che si aggiungono a Friuli-Venezia Giulia, Molise e Sardegna. Noi dobbiamo aspettare fino al 21 giugno ma i dati di fanno ben sperare.

Nelle ultime 24 ore, sono stati rilevati appena due nuovi casi positivi al nuovo coronavirus a fronte di 56 persone sottoposte a tampone molecolare. Non ci sono stati nuovi decessi.

I casi positivi attuali sono 182, ovvero 22 meno di ieri, mentre i guariti sono 24. I dati sono riportati nel bollettino di aggiornamento dell'emergenza Covid-19 diffuso dalla Regione sulla base dei dati forniti dall'Usl.

Ma ciò che è confortante è che l’incidenza scende da 79 a 56 come si legge nei grafici.