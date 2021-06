Vandali ancora in azione sotto gli occhi delle videocamere nel centro di Aosta

Bastano pochi secondi per buttare a terra due vasi di fiori che abbelliscono l'esterno di un negozio. Fatta la bravata si può tornare a casa più vuoti e idioti di prima e con la certezza che, se compiuto nel centro storico di Aosta, l'atto vandalico è stato ripreso da almeno una videocamera (magari due o quattro da diverse angolazioni).

La battuta sulla mamma dei cretini salta in punta di lingua di fronte all'ennesimo gesto di ignoti (per ora) vandali che la notte scorsa si sono divertiti a rovesciare e danneggiare due grossi vasi di fiori di fronte a un negozio di articoli sportivi all'inizio di via Aubert, ad Aosta.

Al di là della possibile ma non scontata denuncia dei titolari dell'esercizio commerciale, quanto accaduto è stato quasi certamente ripreso dalla rete di videosorveglianza direttamente collegata alla Questura del capoluogo: i responsabili, quantomeno, potranno essere facilmente individuati.