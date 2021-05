Sono quattro i nuovi casi Covid in Valle su 119 tamponi eseguiti

Sempre in calo la curva della pandemia in Valle d'Aosta: sono stati quattro i casi positivi rilevati nelle ultime 24 ore a fronte di 119 persone sottoposte a tampone. Non ci sono stati decessi, pertanto il numero totale delle vittime resta 472.

I contagiati attuali scendono ancora: sono 220, ovvero quindici in meno di ieri. I guariti sono 19. E' quanto si legge nel Bollettino di aggiornamento dell'emergenza Covid-19 diffuso dalla Regione sulla base dei dati forniti dall'Usl.

I ricoverati all'ospedale Parini sono scesi da nove a otto e la terapia intensiva rimane Covid free. Le Forze dell'ordine hanno effettuato 481 controlli e hanno elevato una sanzione alle norme antipandemia.

E sono stati esauriti in 13 minuti e 54 secondi i 900 posti disponibili per gli Astra Open Day, in programma per le date del 29 -30 maggio e 8-11-12 giugno prossimi.

Lo ha comunicato l'Usl della Valle d'Aosta, precisando che "il primo utente è stato prenotato dopo 56 secondi dall'attivazione del portale" e che "il flusso di richieste ha raggiunto un 'picco' di 4500 utenti al minuto".