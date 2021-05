Inchiesta vaccini, indagati anche tre esponenti politici valdostani

Com'era prevedibile, oltre alla dirigente infermieristica della Usl Laura Plati, sono indagate almeno altre cinque persone nell'inchiesta su presunti illeciti nell'applicazione del piano vaccinale anti-Covid19 in Valle d'Aosta.

Tra questi figura Helene Imperial, medico in servizio al Dipartimento Sanità e salute dell'assessorato regionale alla Sanità, oltre a tre esponenti politici che sono stati vaccinati nei mesi di febbraio e marzo. Imperial, come Plati, nei giorni scorsi era stata invitata a rendere interrogatorio al pm Francesco Pizzato, titolare dell'inchiesta.

I politici coinvolti, a quanto risulta, non sono ancora stati sentiti dagli inquirenti.

Plati è accusata di abuso d'ufficio per presunta somministrazione del vaccino a persone che non ne avevano diritto e di peculato per la possibile sottrazione del vaccino destinato ad altre persone.

L'inchiesta è condotta dai carabinieri del Nas, che stanno verificando se in Valle siano state somministrate dosi di vaccino a persone che non ne avevano titolo e che non rientravano neppure nella lista che in pochi giorni, a metà del marzo scorso, aveva raccolto 1.500 disponibilità da parte di persone pronte a farsi vaccinare con scarso preavviso in caso di rinunce. E di rinunce ce n'erano state perchè in quei giorni era divampato il 'caso Astrazeneca', con interi lotti ritirati dalla Guardia di finanza e dai carabinieri e in molti avevano scelto di non vaccinarsi, lasciando le dosi 'disponibili'.