Sabato perturbato domenica soleggiata

Deboli precipitazioni fino al primo mattino nel settore nord-occidentale, neve a 1800-2000 m, in seguito abbastanza soleggiato, con annuvolamenti e isolati rovesci sui confini e presso il Piemonte dal pomeriggio, nevosi oltre 2000 m.

Temperature: in calo in montagna, massime in lieve aumento nelle valli.

Pressione: in lieve aumento.

Venti: 3000 m forti da WSW, in rotazione da WNW; episodi di foehn nelle valli.