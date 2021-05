Gruppo BNP Paribas disponibile a finanziare CVA con 70 mln per sostenibilità ambientale

CVA (Compagnia Valdostana Acque) ha sottoscritto con BNL Gruppo BNP Paribas un “amendment” che modifica caratteristiche e finalità di un finanziamento in essere trasformandolo in un sustainable linked loan da 70 milioni di euro. L’amendment prevede l’applicazione da parte di BNL di condizioni di finanziamento legate al rispetto di precisi indici di sostenibilità, con impatti positivi in campo ambientale il cui rispetto comporterà da parte di CVA il miglioramento delle condizioni economiche del finanziamento.

"Il finanziamento - spiega una nota - è propedeutico alla realizzazione del piano di sviluppo strategico che il Gruppo CVA intende intraprendere nei prossimi anni in particolare in relazione all’incremento della produzione di energia da fonti rinnovabili".

Il Gruppo CVA rappresenta una realtà produttiva efficiente con grandi potenzialità di sviluppo e di crescita. In un mercato in cui le fonti rinnovabili di energia assumono un ruolo sempre più centrale, la Compagnia Valdostana delle Acque è un unicum nazionale, producendo energia esclusivamente green. Un gruppo societario solido, ben strutturato, gestito con profitto e particolarmente sensibile a valori etici, ambientali e sociali, che opera attraverso sei società controllate e due collegate, attive in quattro aree verticali su tutta la filiera dell’energia: produzione, vendita, distribuzione e, in parte minore, nel teleriscaldamento. Ogni azienda del Gruppo opera nel settore elettrico con una propria missione ed obiettivi specifici, in grado di generare possibilità di business, nel rispetto dei valori condivisi: sostenibilità, innovazione, sicurezza.

Il Gruppo CVA produce circa tre miliardi di kWh all’anno di energia 100% pulita: 2,9 miliardi di kWh di energia idroelettrica, 320 milioni di kWh di energia eolica e 17 milioni di kWh di energia fotovoltaica. L’energia prodotta mediamente in un anno è in grado di rifornire più di un milione di famiglie.

“Il DNA 100% green del nostro Gruppo societario – dichiara l’ing. Enrico De Girolamo, CEO della capogruppo CVA spa (nella foto) – ha determinato il naturale sbocco verso la sottoscrizione di un positive loan, che si sposa perfettamente con l’anima sostenibile della nostra azienda. Siamo molto contenti di aver intrapreso questo percorso virtuoso con un partner particolarmente impegnato nella finanza sostenibile”.