Metodi per convertire facilmente i video di Youtube nella versione mp3

Internet è pieno di una varietà di strumenti imminenti che convertono facilmente i file Youtube in Mp3 . Se ti sei mai chiesto se è possibile convertire il tuo video Youtube preferito in un file Mp3, la risposta è sì. Molte persone preferiscono avere la versione Mp3 salvata sul proprio dispositivo per molte ragioni; come le dimensioni ridotte e la qualità audio ottimale.

Dopo aver convertito un file Youtube in mp3, ora puoi ascoltare la tua musica preferita anche senza andare online. La qualità audio lascerà le persone ipnotizzate.

Metodi per convertire i video di youtube in mp3M

Versione

Le persone si confondono su come convertire i file video di Youtube nella versione mp3 senza sforzo. Questo articolo fornisce una semplice guida su come convertirlo in un file mp3. Immergiamoci nella guida che viene fornita di seguito.

1. COME CONVERTIRE YOUTUBE IN MP3 CON UN'APPLICAZIONE ONLINE DA YOUTUBE IN MP3:

Molti strumenti da Youtube a Mp3 obbligano i servizi gratuiti e consentono di conversare i video desiderati. Il processo richiede solo pochi minuti e, per di più, non è richiesta la registrazione e l'attivazione dell'account. Dopo che i file sono stati convertiti, puoi salvare i file sul tuo dispositivo e ascoltarli quando vuoi. L'applicazione supporta tutti i principali sistemi operativi come PC, gadget, tablet, ecc.

Apri Ytmp31:

Per prima cosa, devi aprire il browser sul tuo dispositivo e digitare il link del convertitore Youtube online HTTP: ytmp31.

Incolla l'URL del video:

Ora apri Youtube e cerca il tuo video. Seleziona il video desiderato, copia il link e incollalo nella casella. Dopo aver finito di incollare, fai clic sul pulsante "Converti" e attendi fino al completamento del processo di conversione.

Scarica file mp3:

Ora devi fare clic sul pulsante "Download" e salvare il file convertito sul tuo dispositivo. Puoi anche selezionare l'opzione Dropbox per salvare il file per un futuro recupero.

2. COME CONVERTIRE YOUTUBE IN MP3 TRAMITE CONVERTITORI VIDEO

Se provi a trovare un convertitore video affidabile, rimarrai con un sacco di opzioni. Ma solo pochi sono quelli che si possono affermare come affidabili e ottimali nel funzionamento. Wondershare Uniconverter è un tale convertitore che non è solo affidabile ma anche un professionista nel funzionamento. Vedremo ora come convertire i video di Youtube in una versione Mp3 utilizzando questo convertitore online.

1. Apri il browser e cerca Wondershare Uniconverter e installalo sul tuo PC.

2. Ora passa attraverso il tuo canale Youtube preferito e copia l'URL del tuo video desiderato.

3. Avvia Wondershare Uniconverter e incolla l'URL nella casella in alto a sinistra dello schermo.

4. Seleziona "Scarica Mp3" dalla barra e il processo di conversione inizia immediatamente.

5. Al termine del download, fare clic sulla scheda Fine nella parte superiore dello schermo per ottenere la versione audio. Quindi tocca il percorso del file e scoprirai le funzionalità avanzate su questo convertitore online.

3. Come convertire YouTube in MP3 tramite software di editing video

Un altro metodo per convertire i video di Youtube in mp3 è tramite un editor video. Wondershare Filmora9 non è solo un'applicazione di editing, ma può anche essere utilizzato per convertire i video di Youtube in una versione mp3. Se desideri modificare ulteriormente l'audio dopo la conversione, questo strumento è un must per te.

Ecco una guida di base per l'utilizzo di Filmora9:

1. Quando hai finito di convertire Youtube in mp4, scarica Filmora9 di seguito e installa l'editor video sul tuo PC.

2. Scarica la versione Win o Mac.

3. Ora apri Filmora9, quindi vai su File-Import-Media per aprire il video convertito nella sezione media.

4. Aggiungi il video alla timeline nel caso in cui desideri modificare o modificare ulteriormente il video. Per ottenere più funzioni di modifica come dissolvenza in entrata / uscita audio e miglioramento del volume, ecc., Fare clic due volte sulla traccia video.

5. Quindi fare clic sull'opzione "Esporta" e scegliere il formato Mp3 dall'elenco fornito. È inoltre possibile selezionare le impostazioni sul pannello per modificare le caratteristiche dell'uscita audio come il bit rate dell'audio o una migliore qualità del suono.

ESCLUSIONE DI RESPONSABILITÀ

Youtube consente solo il download di video privi di leggi sul copyright. I video che sono di proprietà e protetti da copyright; non sono idonei per il download. È illegale scaricare tali video, ma è possibile scaricare i video privi di tale restrizione. Oltre a questo, il download di video da Youtube è severamente vietato.

CONCLUSIONE

Non mancano i metodi per convertire perfettamente Youtube in mp3. Il problema più importante è la selezione di un'applicazione affidabile per servire allo scopo. Si consiglia di seguire le leggi e le linee guida sul copyright di Youtube prima di scaricare qualsiasi video da Youtube. L'articolo è interamente dedicato a fornire informazioni agli utenti in modo che possano conoscere il processo di conversione di Youtube in file mp3.