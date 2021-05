Campi estivi al Rifugio Arp, 5 giorni tra la natura

Un'opportunità per i ragazzi di vivere insieme per cinque giorni in un contesto diverso dal solito dove, grazie ad attività specifiche e giochi, potranno imparare come si vive insieme adattandosi alle regole di un Rifugio o alle regole della montagna.

Un'occasione di mettersi alla prova e di tornare a vivere della Terra senza le comodità di tutti i giorni. Un'esperienza indimenticabile regalata dalla Montagna e dai suoi abitanti. Il campo verrà confermato con un minimo di 8 ragazzi e avrà un massimo di 15 iscritti.

Questo permetterà un rapporto adulto/ragazzo ottimale per garantirne la sicurezza. Inoltre la guida e l’educatore saranno sempre di sesso differente per agevolare il rapporto con i ragazzi. info e prenotazioni: 3408247725 info@verticalife.it