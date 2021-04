Processo Finaosta, assolti anche in Appello Rollandin, Perron e Leveque

Sono state confermate dai giudici del tribunale di Torino le tre assoluzioni di primo grado durante il giudizio in Corte di Appello nei confronti dei tre imputati nel processo sulla nomina dell’ex presidente di Finaosta Spa nel l2015.

Accusati di turbata libertà del procedimento di scelta del contraente erano l'ex presidente della Giunta e attuale consigliere di Pour l'Autonomie, Augusto Rollandin; l'ex assessore regionale al Bilancio, Ego Perron e l'ex presidente della società finanziaria regionale Finaosta, Massimo Leveque.

Secondo l’accusa Rollandin e Perron agevolarono di molto Leveque riferendogli in anticipo i contenuti del bando di nomina del presidente della società finanziaria assicurandogl inoltre un netto aumento del compenso annuale. Per i giudici della Corte d'Appello "il fatto non sussiste". Respinte in toto le richieste di condanna a un anno di reclusione per tutti e tre, il tribunale di secondo grado ha dunque confermato le assoluzioni emesse due anni fa dal gup di Aosta.