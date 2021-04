Un valdostano è sospettato di aver ucciso Elena Serban

Un uomo residente in Valle d'Aosta è sospettato per l'omicidio di Elena Raluca Serban, la 32enne di origine romena trovata morta all'alba di domenica scorsa con una profonda ferita al collo in un alloggio di viale Partigiani, ad Aosta.

Su di lui la polizia - che ha visionato le immagini filmate che attestano il passaggio di persone all'ingresso del palazzo in orari compatibili con la morte della giovane e ha recuperato i tabulati telefonici - ha raccolto numerosi indizi.

Al momento non è però stato confermato se il sospettato sia già stato iscritto o meno nel registro degli indagati per omicidio, né se è stato emesso un provvedimento di fermo nei suoi confronti. Giunta ad Aosta meno di un mese fa, Elena Raluca Serban si era iscritta ad alcuni siti di incontri a carattere sessuale dove potrebbe aver incontrato il suo assassino.