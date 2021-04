Confindustria favorevole alle vaccinazioni anticovid in fabbrica

L’accordo siglato con le parti sociali in cui è stato definito sia il Protocollo per le vaccinazioni in azienda che l’aggiornamento di quello relativo alle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus siglato l’anno scorso ha permesso di delineare un quadro regolatorio univoco, in cui le imprese potranno collaborare attivamente alla realizzazione del piano vaccinale. Confindustria VdA commenta l'iniziativa di effettuare le vaccinazioni anticovid nei luoghi di lavoro.

"Possiamo contribuire alla vaccinazione di gregge - aggiunge Giancarlo Giachino, presidente di Confindustria VdA - mettendo disposizione di spazi aziendali hub vaccinali per l’intera popolazione, ma se lo vorranno, anche attuando piani vaccinali per i dipendenti, rispettando regole e procedure definite nel Protocollo e nei documenti che questo richiama".

Dunque le aziende entrano in campo per dare una mando alla Pubblica Amministrazione incapace di trovare un numero sufficiente di spazi per le vaccinazioni.

"Per le aziende che non ritenessero di assumere direttamente l’onere organizzativo della procedura vaccinale - precisa GIachino - sarà anche possibile fare ricorso a forme convenzionali con strutture sanitarie private". Ma l'aspetto importante è che "con spirito di coesione e senso di responsabilità - conclude Giachino - Confindustria supporterà questa sfida. Si tratta di un’iniziativa centrale che consentirà di far ripartire il Paese e sostenere il mondo dell’impresa e del lavoro".