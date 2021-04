Oggi mercoledì 7 aprile saint Jean-Baptiste de La Salle

AGENDA DEL VESCOVO DI AOSTA MONS. FRANCO LOVIGNANA

Mercoledì 7 aprile

Vescovado - pomeriggio

Udienze

Giovedì 8 aprile

ore 10.00-12.00

Riunione in videoconferenza in preparazione dell'incontro

dell' Osservatorio centrale per i beni culturali di interesse religioso di proprietà ecclesiastica

Venerdì 9 aprile - Venerdì fra l'ottava di Pasqua

Casa Circondariale di Brissogne - ore 14.00 e ore 15.00

S. Messa pasquale e consacrazione dell'Istituto al Cuore immacolato della B.V. Maria

Sabato 10 aprile

Chiesa parrocchiale di Nus - ore 15.00

S. Cresime per la Parrocchia di Saint-Marcel

Domenica 11 aprile

Chiesa parrocchiale di Chambave - ore 10.00

S. Cresime per le Parrocchie di Chambave e Saint-Denis

Chiesa parrocchiale di Cogne - ore 10.00

S. Cresime

Chiesa parrocchiale di Verrayes - ore 18.00

S. Cresime per le Parrocchia di Diémoz e Verrayes

Le Messager Valdotain ricorda mercoledì 7 aprile saint Jean-Baptiste de La Salle

La Chiesa celebra an Giovanni Battista de La Salle Sacerdote

Nasce a Reims il 30 aprile 1651 da genitori nobili, ma non ricchi, e con dieci figli. Si laurea in lettere e filosofia; è sacerdote nel 1678, e a Reims assume vari incarichi, collaborando anche all'attività delle scuole fondate da Adriano Nyel, un laico votato all'istruzione popolare. Scuole gestite però da maestri ignoranti e senza stimoli. E proprio dai maestri parte la sua opera.

Riunisce quelli di Nyel in una casa comune, vive con loro, studia e li fa studiare, osserva metodi e organizzazione di altre scuole. Insgna un metodo e abolisce le lezioni in latino, introducendo in ogni disciplina la lingua francese. Nel 1680 nasce la comunità dei «Fratelli delle Scuole Cristiane». In genere non sono preti, vestono una tonaca nera con pettorina bianca, con un mantello contadino e gli zoccoli, e sotto la guida del La Salle aprono altre scuole.

Nel 1687 hanno già un loro noviziato. Nel 1688 sono chiamati a insegnare a Parigi dove in un solo anno i loro allievi superano il migliaio. A causa di critiche e ostacoli esterni da Parigi dovrà portare la sua comunità nel paesino di Saint-Yon, presso Rouen, dove morirà il 7 aprile 1719.

Il sole sorge alle ore 6,57 e tramonta alle ore 19,57