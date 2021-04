Sì a messa in sicurezza canali irrigui

Il Governo regionale ha approvato alcune spese per lavori eseguiti in somma urgenza, ovvero interventi atti a rimuovere criticità strutturali, lungo il tracciato del canale irriguo Ru Chandianaz, determinatesi a seguito di eventi franosi in particolare nel tratto tra i villaggi di Fary e Cesseyaz, nei comuni di Saint-Denis e Chambave.

L’importo complessivo dei lavori è pari a 198 mila 717 euro; ulteriori somme saranno disposte nell'immediato futuro per la risistemazione e messa in sicurezza di altri canali irrigui nella media e bassa Valle.