Hai il timore di dover effettuare da solo un trasloco, che per essere positivi, appare già rivelarsi titanico?

Effettivamente è un’impresa che da soli potrebbe rivelarsi davvero traumatizzante, se non impossibile.

Per fortuna puoi contattare un’azienda specializzata in grandi traslochi Roma che ha tutto quello che ti serve per sopravvivere a questo evento. Quindi, una serie di persone specializzate in diversi ambiti che possono occuparsi di tutto al posto tuo, compreso del materiale che necessiti per il trasloco. E, cosa più importante, i mezzi!

Perché se vogliamo parlare di grandi traslochi Roma, significa che sarà necessario disporre di furgoni, piattaforme mobili, e tutto il necessario per poter realizzare e soprattutto finalizzare un trasloco nei tempi richiesti.

Questo tipo di servizio viene offerto a qualunque tipologia di cliente, che si tratti ad esempio di dover traslocare da una villa ad un’altra, oppure se si tratta di appartamenti di grandi dimensioni, comprese le zone di cantina e garage.

Oppure, è possibile che i clienti siano ditte, aziende, locali commerciali, uffici, enti pubblici, sedi sportive, qualunque genere di locale. Chiaramente non è facile traslocare, ad esempio, un ristorante che a decine di tavoli, se non centinaia di sedie, e tutta l’attrezzatura della cucina! Ed immagina che se per una ditta specializzata questo è fattibile, quando potrà esserti utile nel tuo specifico caso. Non dovrai nemmeno sollevare uno spillo da solo, se non ti andrà di farlo, perché tutti i servizi pensati appositamente per questa circostanza vanno a coprire qualunque tipo di esigenza possa sviluppare anche il cliente più difficile.

Che cosa devo fare per organizzare un trasloco?

Questa è la domanda che si pongono tantissime persone, specialmente coloro che non sono mai state costrette ad occuparsi direttamente di traslocare. Innanzitutto bisogna prendere contatti con la ditta specializzata in grandi traslochi Roma con un po’ di anticipo, per verificare le date in cui richiedi i servizi. Non è assolutamente una questione secondaria, quindi non dimenticartelo, anche perché bisogna andare ad incastrare i giorni giusti, ed è possibile che la cifra del preventivo cambi in base al calendario. Dopodiché bisognerà fornire all’azienda tutti i dati necessari, ovvero gli indirizzi (quello di partenza e quello di destinazione) e le caratteristiche dei locali. È importante conoscere quanti piani hanno, se sono dotati di ascensori o meno. Puoi fare una lista di massima di tutte le cose che dovrai imballare e trasferire. Si può trattare di mobili (e in questo caso dovrai specificare se desideri avvalerti del servizio di montaggio e smontaggio) ma anche di elettrodomestici.

Dovrai specificare quante sedie, quantità tavoli, quanti mobili, e quante stanze. Quante scatole e quante valigie prevedi di riempire (o di far riempire). Più o meno lo stesso meccanismo è possibile applicarlo anche in caso di trasloco di uffici, dove sarà importante specificare invece quante scrivanie, quanti armadi, quante cassettiere o, se dovessi possedere delle strumentazioni specifiche, indicarne la tipologia e le dimensioni. In possesso di tutti questi dettagli non sarà difficile per l’azienda che si occupa di grandi traslochi Roma fornirti un preventivo dettagliato.