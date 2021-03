Presidente Lavevaz, 'lunedì siamo in zona rossa'; già da sabato spostamenti limitati

"Da lunedì saremo certamente in zona rossa". Lo ha detto il presidente della Giunta, Erik Lavevaz, intervenendo in Consiglio Valle dopo una riunione con Roma. "Abbiamo ricevuto i dati informali sul report della scorsa settimana - ha aggiunto - e preso atto che il nostro Rt è da zona rossa, come peraltro ci aspettavamo. L'incidenza del contagio ha superato ampiamente i 250 nuovi casi su 100.000 abitanti. Inoltre sono aumentati ricoveri all'ospedale Parini, dove sarà aperto il terzo reparto Covid".

Reparto che in verità è stato già aperto questo pomeriggio al 'Parini', dove in terapia intensiva, oltre ai cinque registrati nel bollettino di oggi, sarebbero stati ricoverati altri due pazienti.

"Ci sono situazioni più critiche in alcuni comuni - ha sottolineato Lavevaz - in più oggi è stata isolata la variante nigeriana ad Ayas".

Verrà predisposta per il prossimo fine settimana la limitazione degli spostamenti tra Comuni. Il provvedimento restrittivo sarà oggetto di un’ordinanza del Presidente della Regione, che verrà firmata domani venerdì 26 marzo.

Oltre alle limitazioni già in vigore, sabato 27 e domenica 28 marzo sarà quindi vietato spostarsi tra Comuni, ad esclusione degli spostamenti finalizzati a raggiungere i servizi che possono proseguire la loro attività (come i servizi di cura alla persona). Gli istituti scolastici che articolano la loro attività anche sul sabato potranno farlo in presenza, per quanto attiene la giornata di sabato 27 marzo. A partire da lunedì 29 marzo verranno invece adottate le misure di contenimento del contagio previste per il nuovo scenario, nel DPCM 2 marzo 2021 e nel decreto-legge 13 marzo 2021 dal Consiglio dei Ministri. In funzione della particolare attenzione riservata al sistema scolastico, è stato avviato un confronto con il Governo centrale per consentire la didattica in presenza per le scuole dell’infanzia e primarie e il servizio degli asili nido.