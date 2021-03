Un valdostano residente in un comune fuori Aosta è risultato positivo alla variante nigeriana del Covid-19. Isolato, è stato posto in quarantena prolungata come per tutti i casi di varianti nuove del coronavirus.

La variante nigeriana è una rara mutazione del virus, che - secondo gli esperti - potrebbe essere resistente anche al vaccino e sulla quale sono in corso degli approfondimenti tecnico-scientifici. Il primo caso in Italia è stato isolato a Brescia all'inizio di marzo.