Emily Rini sollecita sostegno alle aziende di montagna

"Ho appreso con soddisfazione del fatto che, per questo governo, la tutela e la valorizzazione della filiera agricola, specialmente quella di montagna, sia una delle priorità in agenda, poiché senza agricoltura non ci può essere cura e mantenimento in ordine del territorio, elementi cardine anche per lo sviluppo turistico in Valle d'Aosta".

Il coordinatore regionale di Forza Italia Valle d'Aosta, Emily Rini, commenta in questo modo l'incontro avuto in mattinata a Roma, nella sede del Ministero per le Politiche agricole, forestali e alimentari, con il sottosegretario di Stato, Francesco Battistoni, alla presenza del coordinatore nazionale di Forza Italia, Antonio Tajani, e del deputato piemontese Paolo Zangrillo.

"Il colloquio è stato l'occasione per ribadire l'importanza strategica del settore zootecnico e dell'agricoltura più in generale nell'economia valdostana, a maggior ragione in un periodo di crisi come quello che stiamo attraversando, nell'ambito del quale le micro e piccole aziende che compongono il tessuto produttivo locale vanno sostenute con ancor più vigore, dato il blocco commerciale delle produzioni dovuto alle limitazioni imposte dalla pandemia. A tal proposito, così come sulla corretta gestione della presenza del lupo sui territori, anche a tutela degli allevatori, il sottosegretario Battistoni ha manifestato particolare attenzione, annunciando l'intenzione di programmare presto una visita in Valle d'Aosta".