ÉVANGILE DE DIMANCHE: JÉSUS, LE GRAIN DE BLÉ QUI MEURT ET PRODUIT BEAUCOUP DE FRUIT

Nous nous approchons de la fête de Pâque, fondement de notre existence chrétienne. L'Évangile de ce dernier dimanche de carême nous invite à contempler l'unité du mystère de la gloire (doxia), qui se révèle dans le scandale de la croix (adoxia). Jésus exprime son amour extrême par la parabole du grain de blé qui meurt afin de produire beaucoup de fruit.

1. Le contexte de la parabole.

Jésus venait de quitter Béthanie, où il a accompli le dernier signe en ressuscitant Lazare. Sa soeur Marie, pose un geste de gratitude en versant sur ses pieds, un parfum de grande valeur, ce qui irrite Judas le traitre. Après cet épisode, Jésus monte à Jérusalem, car la Pâque des juifs était proche. Il y avait aussi la présence d'un groupe de grecs qui se sont convertis à la religion monothéiste juive en abandonnant les divinités de leur "Panthéon". Ils voulaient voir Jésus. Ces grecs représentent des personnes de bonne volonté, qui ont soif de la vérité.

un des signes du désaroi de notre temps, ce n'est plus l'athéisme, mais l'indifférence religieuse, la paresse dans la recherche de la vérité qui oriente la vie. Ce qui est étonnant, Jésus ne dit pas à André de les faire venir à lui, mais entre directement en extase et dit: "L'heure est venue où doit être glorifié le Fils de l'homme. Si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il demeure seul. Mais s'il meurt, il produit beaucoup de fruit".

2. Le sens de la parabole du grain de blé

Une parabole est une figure de style, une rhétorique imagée (parabolè). Les paraboles de Jésus sont liées à notre vie quotidienne, à l'activité humaine, aux éléments de la nature.

Aujourd'hui, pour exprimer le mystère de sa passion, il se compare au grain de blé. Sur la croix, Jésus est le grain de blé qui meurt et produit beaucoup de fruit. C'est la croix qui donne la raison d'être de l'Église, corps mystique du Christ. Saint Paul écrit:"Alors que nous étions encore pécheurs, le Christ est mort pour nous"(Rm5,8). Sur la croix, l'ordre de l'univers et l'unité du genre humain sont restaurés. Jésus dit:"Quand je serai élevé de terre, j'attirerai à moi tous les hommes".

3. Les Implications de la parabole

Comment cette parabole oriente-t-elle notre existence chrétienne?

3.1 La parabole éclaire notre être-au-monde. Le sens de la vie devient l'imitation du Christ, ce grain de blé qui meurt pour produire beaucoup de fruit.

3.2 Ce grain de blé qui meurt et qui produit beaucoup de fruit, il s'agit de la vie vécue dans la vérité, une vie sans compromis et sans dissimulation.

3.3 La parabole nous enseigne aussi le sens du temps. La fructification du grain qui meurt se fait dans le temps. Le sens de la vie est dans le temps, son terme est dans l'éternité. La vie devient alors préoccupation de soi et des autres à travers l'attention qui est le regard de la décision et de l'action dans la durée. Ainsi, l'action humaine dans l'instant qui passe intègre, accepte les incidents et les accidents, tout en portant déjà des signes de l'éternité. L'homme porte en lui le jugement qui n'est autre chose que ce qu'il fait dans l'instant irrépétible.

3.4 Le sens de la souffrance.

La vie devient agréable, féconde, malgré les souffrances inévitables du temps présent, quand elle produit de bon fruit de charité par le service et le sacrifice. Saint Paul dans la lettre aux Galates précise les vertus qui doivent caractériser la pratique chrétienne. Il s'agit de la vie marquée par "amour, joie, paix, magnanimité, bienveillance, bonté, fidélité, douceur, tempérance "Ga5,22. Il s'agit de l'engagement à répandre "le parfum du Christ"(2Co2,15). Le grain de blé qui meurt et produit de bons fruits de tendresse, de bonté, d'humilité, de supportation réciproque, de paix, de charité (Col3,12-15) est l'amour crucifié chaque jour pour la gloire de Dieu et le salut des frères et soeurs.

4. Prière

Seigneur Jésus, par ta mort pour nous et par ta glorieuse résurrection, tu es ce grain de blé qui meurt et qui produit beaucoup de fruit. Viens transformer nos terres intérieures arides, désertiques, stériles en Oasis fertile et verdoyant.

Aide-nous à enraciner notre existence dans le mystère de Pâque et nos grains produiront des oeuvres de miséricorde, de justice et de charité pour la civilisation de l'amour, de joie et de paix. Béni sois-tu Seigneur Jésus.





Paix et joie dans le Seigneur.

Bon dimanche de carême frères et soeurs



Ton frère Abbé Ferdinand Nindorera