L'aostano Corrado Trasino confermato Coordinatore Oice VdA

"Sono orgoglioso di questa nomina ma mi sento anche investito di responsabilità per la fiducia che i colleghi mi hanno voluto confermare". Lo ha detto l'ingegnere aostano Corrado Trasino, riconfermato Coordinatore del gruppo regionale dei professionisti valdostani membri dell'Associazione delle organizzazioni di ingegneria, di architettura e di consulenza tecnico-economica-Oice.

Riunitasi in teleconferenza, l'Assemblea degli associati Oice della Valle d’Aosta si è svolta alla presenza del Direttore Generale Oice, l'avvocato Andrea Mascolini ed è stata ratificata l’11 marzo dal Consiglio Generale dell’Associazione confindustriale che riunisce le organizzazioni di ingegneria, architettura e consulenza tecnico-economica.

Particolare soddisfazione è stata espressa dal Coordinatore che ha affermato: “La rappresentanza regionale delle Società di ingegneria valdostane è formata da sei iscritti, oltre alla Sitec Engineering s.r.l. che rappresento, vi sono la Dgm Associati di Châtillon, lo Studio Energie di Saint Christophe, lo Studio Cometto s.r.l. di Aosta, la CO.PA.CO s.r.l. di Aosta e l’Inart s.r.l. di Courmayeur".

"L’Oice è composta da circa 350 società e studi di ingegneria, grandi e piccoli, distribuiti su tutto il territorio nazionale - si legge in una nota - e può pertanto collaborare con le Pubbliche amministrazioni per unire sinergicamente le competenze finalizzandole allo sviluppo di progetti condivisi".

"Mi confronterò quanto prima con i colleghi della Valle d’Aosta per le iniziative di Oice nei confronti della pubblica amministrazione regionale - assicura Trasino - e richiederò al più presto un incontro con l’assessore regionale alle Finanze, Carlo Marzi, al fine di fargli conoscere l’Associazione, i suoi scopi e le sue finalità, manifestandogli la disponibilità dell’Oice a collaborare nelle opportune sedi. Tra le prossime iniziative segnalo un incontro di lavoro con la Cva e la Sezione Edile di Confindustria Valle d’Aosta, sul tema delle agevolazioni e degli incentivi fiscali in corso (Superbonus). Tale incontro era già stato programmato per l’autunno 2020 ma poi annullato a causa del Covid-19".