Legambiente VdA; 'subito una legge che tuteli i torrenti'

Una legge per regolamentare la materia e far cessare abusi sulle acque "prima che tutti i nostri torrenti vengano lasciati a secco, e prima che anche la fiducia dei cittadini nella politica resti a secco".

Lo chiede Denis Buttol, presidente di Legambiente Valle d'Aosta, rivolgendosi alla Regione che ha piena competenza sulle proprie acque; l'appello arriva all'esito di alcune vicende giudiziarie, a partire da un recente processo nato per una moria di trote nel torrente Messuère, conclusosi con l'assoluzione dell'unico imputato.

Per l'associazione ambientalista "è evidente ormai che non è per via giudiziaria che può essere garantito il rispetto delle nostre risorse. La politica deve dunque fare la sua parte".