Due 'passeur' arrestati al traforo del Bianco e condannati per direttissima

Agenti in servizio alla polizia di Frontiera al traforo del Monte Bianco hanno arrestato, in due diversi interventi, un cittadino kosovaro 24enne residente in Francia ed un cittadino macedone di 39 anni.

Entrambi gli stranieri sono stati colti mentre tentavano di far entrare clandestinamente, in territorio francese, due loro connazionali; giudicati con rito direttissimo al Tribunale di Aosta, sono stati entrambi condannati alla pena di otto mesi di reclusione e al pagamento di una multa di 20.000 euro.

I quattro passeggeri irregolari sono stati rimessi alle determinazioni dell’Ufficio Immigrazione per i provvedimenti di competenza.Tutti e sei gli occupanti dei veicoli sono stati inoltre sanzionati per la violazione delle norme di contenimento anti Covid -19