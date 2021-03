Impennata di contagi Covid, sono stati 33 nelle ultime 24 ore

Trend in sensibile aumento quello dei numeri della pandemia Covid-19 nella nostra regione e, come spiega Luca Montagnani, responsabile Usl per l'emergenza pandemia, "adesso dobbiamo subito accertare se si tratta di contagi avvenuti tra 'contatti stretti' in un cluster".

Sono infatti 33 i nuovi casi positivi al coronavirus rilevati nelle ultime 24 ore in Valle d'Aosta su 183 persone sottoposte a tampone, ovvero venti in più di ieri. Come da diversi giorni non sono stati registrati decessi, pertanto il totale delle vittime resta fermo a 415 dall'inizio della pandemia.

E' quanto emerge dal bollettino quotidiano sull'emergenza sanitaria redatto dalla Regione in base ai diffusi dall'Usl. Le guarigioni sono state tre dai ieri; i contagiati attuali sono saliti a 174.

Sono inoltre aumentati a dieci i pazienti ricoverati, tutti all'ospedale Parini di Aosta e sono sempre due quelli terapia intensiva; in isolamento e terapia domiciliare rimangono 162 contagiati.

Le Forze dell'ordine hanno effettuato 530 controlli ma non risultano sanzioni per violazione alle norme anti pandemia.