LE CARÊME AU-DELÀ DU RENONCEMENT. MERCREDI DES CENDRES

Qu'est-ce que le carême au-delà du renoncement? Il ne s'agit pas du permissivisme moral du divertissement. Ce temps précieux veut nous indiquer que les actes de pénitence sont enracinés dans notre existence de tous les jours. La vie de tout homme peut importe ses origines, sa culture et sa religion, comporte le service, le sacrifice, la mortification, la prière, l'indigence, l'expérience du désert, la solitude, la peur de la mort, le besoin d'aimer et d'être aimé. Dans ce contexte, la spiritualité du carême qui comporte la prière, le jeûne, la charité est déjà ancrée dans notre existence.

Les tentations de Jésus dans le désert concernent tout le genre humain. Le rite de la cendre ne révèle rien d'autre que notre condition de misère, de précarité qui sont des signes de notre finitude. Les paroles du rite d'imposition de la cendre expriment cette dimension de notre fragilité anthropologique.

"Memento homo quia pulvis es et in pulverem reverteris"(Souviens-toi que tu es poussière et tu retourneras à la poussière). Nous sommes cendre et poussière, mais ouverts à la gloire de Dieu. Abraham crie:"je ne suis que cendre et poussière"(Gn18,27). Sans cette destination glorieuse de l'homme, le carême n'aurait pas de sens. L'expression, "tu es poussière ", est notre définition et ne doit pas être interprétée d'une manière pessimiste, car même le Fils de Dieu, a été poussière par sa mort et son séjour dans les enfers.

Cette condition de l'homme-poussière, doit nous enseigner l'humilité, le sens de l'autre, la culture du dialogue, de l'amitié et les autres vertus qui rendent la vie communautaire possible comme le pardon, la réconciliation, la justice, la tempérance et le courage de la vérité pour défendre le bien. La raison fondamentale du sacrifice chrétien est que cette vie est ouverte à la vie bienheureuse sans fin.

Le Seigneur nous donne la clef pour bien vivre ce temps favorable. Il dit: "Si vous voulez vivre comme des justes, évitez d'agir devant les hommes pour vous faire remarquer". L'aumône, la prière, le jeûne, tout doit être fait dans le secret. Il veut nous enseigner la rectitude des intentions. Quand tu prie, ne multiplie pas les paroles. Quand tu donnes l'aumône, ne le fait pas d'une manière ostentatoire.

Quand tu jeûnes, ne montre pas ton visage renfrogné.

Que veut-il nous dire quand il enseigne que prier ne signifie pas multiplier les paroles, lui qui passait des nuits entières à prier? Selon l'interprétation de saint Augustin, la prière est l'expression du désir du ciel, l'expression de la communion avec Dieu. Il identifie le "desiderium" et l'oratio. Le désir de Dieu est prière et la prière est le désir, même quand la langue se tait (lettre130).

Qu'en est-il du jeûne? La culture de notre temps exalte l'esthétique du corps pour apparaître beau. Aujourd'hui, perdre le poids coûte énormément cher qu'en récupérer. Les sacrifices et les mortifications du corps comme la privation de tel ou tel autre aliment, pour perdre quelques kilos dépassent de loin les sacrifices que le carême nous propose.

Malheureusement, si ces tortures volontaires du corps se révèlent sans effets, certains tombent dans la tristesse et dépression. Par contre le culte de Dieu en esprit et en vérité nous apporte la joie, la sérénité, la santé spirituelle et quelque fois la santé corporelle. Si le monde peut vivre dans le jeûne pour la santé du corps, alors le carême pour un chrétien qui désire le ciel devient un style de vie enraciné dans la vie du Christ.

Il n' y a donc pas de commune mesure entre le carême du culte du corps imposé par la société de consommation et le carême au-delà du renoncement fondé sur le cas sérieux de la croix. Le but du jeûne chrétien, de la prière, de la charité, n'est pas la modification du métabolisme corporel, mais vise la purification du coeur, pour la santé spirituelle. Le prophète Joël nous invite à déchirer nos coeurs et non nos vêtements et saint Paul nous recommande de nous ouvrir à la réconciliation avec Dieu. Voici le temps favorable, voici le jour du salut.



Bon carême frères et soeurs.

Paix et joie dans le Seigneur

Ton frère Abbé Ferdinand Nindorera