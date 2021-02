Passaggi a Nord Ovest, il podcast delle concatenazioni alpine

Dall'1 gennaio è on line il podcast Passaggi a Nord Ovest, un progetto di Denis Falconieri, giornalista e autore Lonely Planet Italia, e Franz Rossi, scrittore e blogger.

Il podcast, nato in Valle d’Aosta per raccontare il mondo della montagna e tutto quello che le ruota attorno, vuole diventare uno strumento per mettere in contatto le persone, per discutere dei temi di attualità, per raccogliere e tramandare testimonianze delle tradizioni e delle culture delle Terre Alte.

Il nome deriva dalla posizione geografica della Valle d’Aosta, a nord ovest dell’Italia appunto, ed evoca molti aspetti diversi: avventura, viaggi, esplorazioni, ma anche la volontà di far passare dalla regione alpina tante voci diverse che potranno portare il loro contributo sugli argomenti affrontati aprendo nuove possibilità di confronto e di crescita.

"Nei secoli scorsi - spiegano Falconieri e Rossi - le culture popolari si sono conservate e diffuse grazie alla tradizione orale: ci piace pensare al nostro podcast come a un proseguimento moderno di quel modo di tramandare la nostra cultura, che non è fatta di nozioni e informazioni, ma di punti di vista e del modo di vivere le proprie esistenze. Viviamo in un territorio completamente montuoso che confina con la Francia e la Svizzera, una terra dura, che modella le vite dei suoi abitanti: su Passaggi a Nord Ovest cerchiamo di raccogliere tutto quello che può interessare chi ha scelto la montagna come stile di vita, notizie, racconti, curiosità e avventure in uno spazio attraversato da tante voci diverse".

Oltre a Denis Falconieri e a Franz Rossi, Passaggi a Nord Ovest, presente su tutte le principali piattaforme di podcast, è animato dalle voci e dai racconti di Silvia Amigoni, divulgatrice, Luciano Caveri, giornalista e politico, Franco Faggiani, giornalista e scrittore, Alessandra Longo, blogger, Enrico Marcoz, giornalista dell’Agenzia Ansa, e Carlotta Montanera, blogger.

L’idea iniziale era di pubblicare un episodio a settimana - aggiungono Falconieri e Rossi - ma fin da subito l’entusiasmo della partenza ci ha fatto accelerare. Abbiamo quindi deciso che Passaggi a Nord Ovest sarà una striscia feriale quotidiana: ci troverete alle 6.00 di ogni mattina dal lunedì al venerdì. Gli episodi hanno una durata tra i cinque e i dieci minuti, il tempo ideale per essere ascoltati durante la colazione o nel tragitto verso l’ufficio, ma non mettiamo paletti, per cui, magari, qualche episodio sarà molto più lungo per approfondire argomenti che lo richiedono.

Tutte le informazioni e gli aggiornamenti sono disponibili sul sito

www.anordovest.eu

Passaggi a Nord Ovest su Spreaker: https://www.spreaker.com/show/passaggi-a-nord-ovest Passaggi a Nord Ovest su Spotify: https://open.spotify.com/show/1BhM6rn1bsSrco7DGWaBu9