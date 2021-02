Ripristinato guasto ai server che ha interrotto per ore il servizio online di Aostacronaca.it

Poco prima delle 9 di questa mattina, lunedì 15 febbraio, un problema tecnico ai server che gestiscono la rete Nordovest delle testate giornalistiche del gruppo cui aderiscono Aostacronaca.it e Aostasports.it ha causato l’improvvisa interruzione del servizio e la conseguente interruzione della pubblicazione online delle notizie, men che meno degli aggiornamenti.

Per le prime due ore non si è potuto leggere i nostri giornali, 'scomparsi' da Google e in seguito fino al ripristino del sistema verso le 14,20 non abbiamo potuto aggiornare le notizie. Di questo disguido, pur indipendente dalla nostra volontà, ci scusiamo con i lettori.