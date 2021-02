Mini corso interattivo per chattare in patois

E' on line la nuova versione del sito www.patoisvda.org con una veste grafica completamente rinnovata e nuove funzionalità, pensata per poter accedere in modo agile anche in mobilità, attraverso il proprio smartphone.

La home page, elemento chiave del sito, è stata completamente trasformata per rendere l’esperienza di navigazione al suo interno più semplice ed efficace e permettere di accedere a tutti i contenuti del portale a partire dai focus centrali Scopri, Guarda e ascolta e Leggi. Si potranno esplorare le tematiche delle sezioni dal fondo della pagina, consultare i dizionari distinti per comune e accedere a tutte le varie parti del sito (parole, documenti, immagini e video). I numerosi contenuti presenti permetteranno a chiunque lo desideri di leggere, ascoltare, comprendere i francoprovenzali valdostani, attraverso le varie rubriche.

www.patoisvda.org è un portale interamente dedicato al francoprovenzale e alla cultura valdostana, ha un carattere plurilingue e tutti i contenuti sono accessibili in patois, francese e italiano. In questa occasione verrà proposto un mini corso interattivo di 5 lezioni per imparare a chattare in patois a decorrere dal 25 febbraio p.v. Le lezioni saranno tenute dal personale esperto che opera nell’ambito del Guichet linquistique e che avvicinerà i partecipanti in maniera coinvolgente alla grafia del patois.

Commenta l’assessore regionale alla Cultura, Jean-Pierre Guichardaz: "Questa nuova versione del portale regionale www.patoisvda.org rientra negli obiettivi dell’Assessorato di avvicinare sempre di più i giovani alla nostra cultura e alla nostra lingua francoprovenzale, anche attraverso la partecipazione attiva e tramite l’utilizzo degli smartphone e delle nuove tecnologie".

Tutte le informazioni inerenti l’organizzazione del mini corso per chattare in patois saranno disponibili sul portale www.patoisvda.org.