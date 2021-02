Sindaci valdostani e Fondazione Montagna Sicura in sinergia per prevenzione valanghe

Prosegue e si rafforza la collaborazione decennale tra il Celva e la Fondazione Montagna Sicura: il Consiglio di amministrazione del Consorzio ha approvato la sottoscrizione della nuova convenzione che, da febbraio 2021 a dicembre 2022, promuoverà iniziative di ricerca, documentali e formative a supporto delle Commissioni locali valanghe-Clv.

"Si tratta di un impegno molto importante per il Celva e i nostri Comuni - dice Wanda Chapellu, sindaca di Verrayes e responsabile politico del tema - che rinnova il rapporto tra gli enti locali, la Fondazione montagna sicura e, non da ultimo, la Struttura Assetto idrogeologico dei bacini montani della Regione. Tale cooperazione si traduce in un fondamentale supporto agli amministratori degli enti locali, nell’accrescere la consapevolezza e le conoscenze tecniche sul tema, al fine di vivere la montagna in sicurezza. Come dimostrato anche dagli eventi degli ultimi giorni – continua - la prevenzione e la gestione dei rischi valanghivi sono di importanza assoluta sul nostro territorio: sottoscrivendo la convenzione con la Fondazione Montagna Sicura, diamo continuità a un sistema regionale efficace ed efficiente".

Il Presidente di Fondazione Montagna sicura, il dottor Guido Giardini, sottolinea "l'impegno determinante dei tecnici nivologi di Fondazione, in questi giorni complessi, nel supporto alle Commissioni Locali Valanghe. Gli scenari climatici – puntualizza - prevedono la possibile accentuazione di eventi estremi negli anni a venire, con una quota neve più alta e quindi diverse tipologie di valanghe. Per questo diventa sempre più fondamentale elevare il campo di azione e di ricerca dei tecnici e le sinergie con gli operatori sul territorio, insistendo sull'utilizzo di modelli, procedure, nonché sulla formazione dei componenti delle Clv".

In virtù del rapporto di proficua collaborazione tra i soggetti sottoscrittori della convenzione e in considerazione della volontà di darne un’impronta di maggior stabilità, è stato condiviso di sottoscrivere una convenzione biennale, mentre in passato le convenzioni avevano durata annuale.