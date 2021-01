Pedopornografia, arrestato valdostano 27enne

Un giovane valdostano di 27 anni, D.D., è stato arrestato nell'ambito di un'operazione volta al contrasto della pedornografia.

Durante la perquisizione eseguita nella sua abitazione lo scorso 20 gennaio dalla polizia postale di Aosta "è stata rinvenuta un'ingente quantità di materiale pedopornografico, suddiviso in file video e file immagini, anche catalogati, ritraenti minori nel compimento di atti sessuali con adulti o ritratti nudi in pose inequivocabili", ha reso noto la questura di Aosta.

A carico del giovane era giunta una segnalazione emessa dal Centro nazionale per il contrasto alla pedopornografia online, del Servizio polizia postale e delle comunicazioni di Roma. Così la procura di Torino, competente sul territorio della Valle d'Aosta per questo tipo di reati, ha aperto un'inchiesta e ha emesso il decreto di perquisizione. Tutto il materiale rinvenuto in possesso dell'indagato è stato sequestrato.