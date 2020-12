Da lunedì 28 a mercoledì 30 dicembre circolazione libera in Valle e riaprono i negozi

Lunedì 28 dicembre la Valle torna zona arancione e tale rimarrà sino alle 23,59 di mercoledì 30: aprono tutti i negozi, si potrà circolare liberamente in tutto il territorio regionale dalle 5 alle 22 ma bar e ristoranti potranno servire unicamente bevande e piatti da asporto.

I punti fermi del Governo restano due: il divieto di qualsiasi spostamento nella fascia oraria compresa tra le 22 e le 5 (con estensione fino alle 7 venerdì gennaio), se non per motivi di lavoro, salute o necessità, e la permanenza delle restrizioni legate al colore della zona interessata (rosso, arancione o giallo) per quanto riguarda shopping e ristorazione.

Nei giorni 28, 29, 30 dicembre 2020 e 4 gennaio 2021 si applicano dunque le misure previste per le zone arancioni, tuttavia sono consentiti gli spostamenti dai comuni con popolazione non superiore a cinquemila abitanti e per una distanza non superiore a 30 km dai relativi confini, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia; sino al 6 gennaio 2021 è inoltre consentito lo spostamento verso una sola abitazione privata, ubicata nella medesima regione, una sola volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le ore 5 e le ore 22 e nei limiti di ulteriori due persone rispetto a quelle già conviventi, oltre ai minori di 14 anni sui quali tali persone esercitino la potestà genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi.