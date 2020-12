Presepi al Forte di Bard provenienti da Moretta e Revello, dov'è in mostra quello di Thoux

Sono stati allestiti nella chiesa del Forte di Bard e sono in mostra fino al 31 gennaio i preziosi presepi con pezzi risalenti al 1.700 provenienti da Moretta e Revello (Cuneo).

In contemporanea nella collegiata di Revello e nella chiesa di Moretta saranno allestiti i presepi realizzati dall'artista valdostano Giovanni Thoux. Lo scambio rientra nell'intesa tra le associazioni Forte di Bard e Octavia Terre di Mezzo. Uno dei presepi ospitati in Valle d'Aosta proviene dalla Chiesa di San Giovanni Battista a Moretta: si tratta di statue in gesso risalenti al 1700 circa, appartenenti alla pregiata collezione della parrocchiale.

Il secondo, proviene dalla Collegiata di Revello ed è uno dei più antichi Presepi lignei della Diocesi di Saluzzo, annualmente esposti durante il periodo natalizio. L'opera è di origine e scuola genovese (secoli XVIII e XIX); secondo alcuni documenti, era sicuramente già esposto nella navata laterale della Collegiata a fianco del Battistero a fine Ottocento.

"Pur vivendo un momento complicato legato alle limitazioni legate alla pandemia e nonostante la chiusura al pubblico - spiega il direttore del Forte di Bard, Maria Cristina Ronc - abbiamo voluto creare in occasione delle festività, grazie alla disponibilità dell'Associazione Octavia, un primo scambio tra la Valle d'Aosta e i comuni del Cuneese delle Terre di Mezzo ospitando questi due presepi all'interno della Cappella del Forte di Bard. Rimarranno allestiti anche oltre il periodo delle feste, nella speranza che possano anche essere ammirati dal vivo e non solo sui nostri canali social".