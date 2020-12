Illeso uno scialpinista solitario travolto da valanga sopra Courmayeur

Intervento del Soccorso alpino valdostano-Sav sullo Youla, nel comprensorio italiano del Monte Bianco, per il distacco di una valanga. Il distacco, di origine spontanea, si è verificato a quota 2300 metri, poco prima delle ore 12.

Immediato l'intervento in elicottero con a bordo il medico del 118; uno scialpinista che procedeva in solitaria è stato travolto dalla massa di neve ma è stato prontamente estratto da altri scialpinisti in zona. L'uomo, visitato dal medico di equipaggio, è stato lasciato a Courmayeur: illeso, non ha evidenziato necessità di intervento sanitario. Non era accompagnato da una guida come prevede la legge in questi giorni di emergenza sanitaria e, a meno di esaurienti spiegazioni, rischia una sanzione.