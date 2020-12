I CROHM rappresenteranno la Valle alla finale di Arezzo Wave Music Contest 2020

I CROHM, prima band Heavy Metal aostana, lo scorso giugno sono stati scelti dalla giuria regionale come 'Best Arezzo Wave Band Valle d’Aosta' perché risultata “la band più energica e con una coerenza musicale ben definita”.

Claudio Zanchetta ‘Zac’ (Guitar, vocal); Riccardo Taraglio ‘Rick’ (Bass, vocal)

Sergio Fiorani (Lead vocal) e Fabio Cannatà (Drums) sono i membri del gruppo che rappresenterà dunque la Valle alla finale nazionale domenica 13 dicembre, quando si svolgerà in streaming la 34esima edizione dell'Arezzo Wave Music Contest con i finalisti regionali all’interno dell’evento internazionale Sudwave 2020 2.0, terza edizione del festival che quest’anno ha come tema 'La musica live al tempo del Covid'.

Saranno 16 ore no-stop di meeting con esperti, presentazioni, anteprime, ospiti e musica per un totale di 54 eventi, di cui 32 concerti e 22 incontri. Saranno collegati e protagonisti tre continenti e 11 Paesi rappresentati e il palcoscenico sarà virtuale e spazierà dal Canada alla Cina, dagli Stati Uniti all’Europa.

Sudwave 2020 2.0 affronta il tema della musica live al tempo del Covid in Italia e nel mondo tra dubbi esperanze. Gli show e gli interventi previsti in due sessioni che si svolgeranno in italiano dalle ore 9 alle ore 14.30 e in inglese dalle ore 15 in poi.

In tempi di Covid, la musica e lo spettacolo in genere sono stati fortemente penalizzati per la quasi impossi-bilità di esibirisi live e le performance in streaming rappresentano momentaneamente l’unico modo di esprimersi. Pertanto anche la finale nazionale dell’Arezzo Wave Music Contest si svolgerà in tale modalità; i video dei finalisti saranno trasmessi nella prima sessione dalle 09 alle 14:30 e varranno a tutti gli effettic ome finale nazionale del Contest.

I CROHM parteciperanno con due video: “Fire and Ice” descrive la consapevolezza umana di avere e vivere dentro di sé emozionI e sentimenti“caldi”, “entusiasmanti” e “intensi” oppure “freddi”, “gelidi” e “tristi”scatenati dalla vita quotidiana. Invece “Until You Disappear” descrive quei momenti dell’esperienza di una persona in cui ci si sente persi nellenebbie, stanchi e demotivati, quando tutto sembra perduto; attimi in cui il cuore vacilla e l’unica possibilitàsembra essere la fuga disperata da quel sentirsi “... prigioniero della palude dei tuoi stessi dubbi”.

I CROHM sono la prima band Heavy Metal della Valle d’Aosta; nata nel 1985 e attiva sino al 1989 per poi, dopo una lunga pausa, tornare sul palco nel 2014.

Hanno all’attivo oltre 40 concerti e partecipazioni a live streaming su RaiVdA. Hanno pubblicato tre album: “Legend and Prophecy” (2015), “Humanity” (2017) e “Failure in the System”(2020).

Lo stile dei CROHM è un Heavy Metal classico con linee melodiche che lo rendono apprezzabile a chi ha il rock nel bagaglio culturale, ma è anche un concentrato di ruvide tracce che trattano della natura umananei suoi infiniti meandri, dai più oscuri ai più luminosi.

Il motto della band è 'KYDAH! Keep Your Dragon Alive! MantieniVivo il tuo Drago!' che sprona a conservare attivo il proprio entusiasmo e la propria creatività.

Il 2020 è stato un anno importante per i CROHM, poiché, nonostante il periodo poco favorevole per la musicalive in febbraio è uscita il terzo CD “Failure in the System” che ha ricevuto ottime recensioni sulla stampaspecializzata sia cartacea che online; a giugno c’è stata la vittoria alle finali regionali di Arezzo Wave e la conseguente partecipazione all’Arezzo Wave Music Contest in dicembre come Best Arezzo Wave Band Valle d’Aosta, ma anche per la scelta di inserire un loro brano nella colonna sonora di un film americano.

Il video dei CROHM “THE WASH-SIN MACHINE” è stato scelto per essere inserito nella produzione cinematografica del film “THE CHAIN” che utilizzerà anche qualche immagine tratta dal video omonimo e ilbrano musicale.

Il film, sostenuto dalla Film Commission Valle d’Aosta e dalla Film Commission Piemonte, è stato girato a cavallo tra Valle d’Aosta, Piemonte e Los Angeles ed è un suspence-thriller.

“THE CHAIN” è una produzione americana, diretta dal regista Stefano Milla e nel cast ci sono Jason R.Moore (Curtis Hoyle in “The Punisher”) e Mishael Lopes Cardozo (“Vikings”, “Game of Thrones”).

PER SEGUIRE SUDWAVE 2020 2.0 linkare a https://www.facebook.com/ArezzoWave/https://www.youtube.com/user/italiawave/featured.

L’evento sarà inoltre trasmesso in cross-posting sulle pagine Facebook di ‘Musica contro il Corona Virus’: https://www.facebook.com/events/2758726474454806