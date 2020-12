Tavola rotonda sulla montagna per costruire il post-pandemia

In occasione della Giornata internazionale della Montagna la Valle d'Aosta ha promosso una tavola rotonda, in diretta streaming, in programma venerdì 11 dicembre alle 11.30. Gli ospiti collegati saranno Mariano Allocco, intellettuale occitano, Piero Ballauri, allevatore di montagna, Eloise Barbieri, filmaker e alpinista, Nicolas Evrard, Sindaco di Servoz, Alberto Faustini, direttore responsabile dei quotidiani Alto Adige e L'Adige di Trento, Don Paolo Papone, Parroco di Valtournenche e storico, e Cristina Parisotto, amministratore delegato dell'azienda Scarpa.

"Questo periodo di emergenza sanitaria da Covid-19 - spiega l'assessore regionale Luciano Caveri - sta colpendo pesantemente la realtà dell'intero arco alpino, mettendo a dura prova i nostri territori, che hanno nel turismo la loro principale risorsa economica. La pandemia sta cambiando il metro di giudizio e le modalità di approccio alle problematiche, sia per quanto attiene al territorio, sia nei confronti delle popolazioni che sul quel territorio lavorano, portando maggior consapevolezza e percezione dei rispettivi ruoli.

Un periodo di grande difficoltà che, tuttavia, può e deve rappresentare per la montagna un'occasione da cogliere in positivo, un punto di partenza per ripensare un modello globale e innovativo di sviluppo sostenibile". La tavola rotonda potrà essere seguita sul canale YouTube della Regione: https://www.youtube.com/user/RegVdA.(ANSA)