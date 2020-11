E’ on line il nuovo sito internet della Chambre Valdôtaine

Pensato per adattarsi ai diversi strumenti attraverso i quali l’utenza potrà connettersi il nuovo sito www.ao.camcom.it permetterà una navigazione più agevole anche da smartphone e tablet adattandosi automaticamente alle diverse piattaforme.La home page si caratterizza per una prima parte dedicata alle informazioni, alle notizie, alle comunicazioni e agli strumenti social utilizzati dalla Chambre che, grazie alla moderna interfaccia potranno anche essere arricchite di nuovi contenuti multimediali.

Scorrendo all’interno del sito è poi disponibile una parte dedicata all’agenda dei principali appuntamenti con la possibilità di gestire anche l’iscrizione on line con un notevole risparmio di tempo da parte degli utenti interessati ad aderire agli appuntamenti in programma.

Una terza parte del sito sarà infine dedicata ai servizi della Chambre con informazioni utili, contatti e collegamenti per accedere ai principali strumenti a disposizione di imprese e professionisti.

“Si tratta di un importante aggiornamento per un sito che ormai sentiva il peso degli anni – commenta il Presidente della Chambre Nicola Rosset (nella foto) – In un periodo nel quale la digitalizzazione delle imprese rappresenta una esigenza sempre più impellente la Chambre non poteva rimanere indietro”.

“Il nuovo sito – prosegue Rosset – si caratterizza per una piattaforma moderna e soprattutto flessibile che, nel corso dei prossimi mesi, ci permetterà di aggiungere nuove funzionalità e nuovi servizi che permetteranno alle nostre imprese di dialogare in maniera sempre più rapida ed efficiente con la Chambre e, nel contempo, darà agli uffici la possibilità di gestire le procedure in maniera ancora più rapida ed efficace”.