Al via la campagna di solidarietà per il “Giocattolo sospeso”: un Dono è il più bel regalo di Natale

La solidarietà dei valdostani, in un momento difficile per tutti, si è potuta apprezzare, tra le tante occasioni, anche durante la campagna di solidarietà per la “cancelleria sospesa” lanciata quest’estate. Ora, con l’avvicinarsi del Natale, nasce la nuova campagna per il “giocattolo sospeso” per donare un regalo, per il tramite delle organizzazioni di volontariato, ai bambini delle famiglie valdostane in difficoltà economica.

Lanciata dal CSV, la campagna ha raccolto l’adesione dell’Associazione Librai Italiani, di Confcommercio e del Consorzio degli enti locali della Valle d’Aosta e sarà attiva su tutto il territorio valdostano fino al 6 gennaio 2021, giorno dell’Epifania che tradizionalmente segna la fine delle festività natalizie.

L’iniziativa è semplice, ma il suo spirito è coinvolgente: nelle librerie, cartolibrerie, negozi di giocattoli, ipermercati e tabaccherie aderenti, sarà possibile acquistare ogni tipo di giocattolo da donare per Natale ai bambini di famiglie in difficoltà economica della Valle d’Aosta, depositandolo negli appositi scatoloni.

La campagna di solidarietà, per il Presidente del CSV Valle d’Aosta, Claudio Latino, vuole essere un segnale della capacità di reagire e di venirsi incontro dei valdostani: “Con l’iniziativa del “Giocattolo sospeso” si concretizza, ancora una volta, la propensione al Dono, alla solidarietà concreta dei cittadini e delle cittadine valdostane e degli esercizi commerciali. Attraverso un piccolo gesto potremo regalare un sorriso e una speranza a chi è rimasto indietro, in particolar modo ai più piccoli. Siamo consapevoli che da questa emergenza ne usciremo, con forza, se sapremo far prevalere il senso compiuto di una comunità solidale”.

Un ruolo importante – in questa iniziativa solidale e, soprattutto, in questa fase emergenziale – è ricoperto dagli enti locali. Franco Manes, presidente del CELVA, sottolinea come “in questo periodo storico così difficile, la solidarietà tra le persone rappresenta una risorsa insostituibile. Come amministratori abbiamo il dovere di pensare alle famiglie in difficoltà, e soprattutto ai nostri concittadini più piccoli. Promuovere il “giocattolo sospeso” per regalare qualcosa a chi rischia di non poter festeggiare il Natale ha una grande importanza di coesione sociale: ognuno di noi può offrire qualcosa, così come chiunque si può trovare in uno stato di necessità. È in iniziative come queste che si tocca con mano il valore del dono, e il CSV ha il grande merito di raccogliere i bisogni e di creare reti per farvi fronte”.

“In un anno difficile come quello che stiamo vivendo – ha dichiarato Clara Acerbi, Presidente dell’Associazione Librai Italiani Valle d’Aosta – anche il Natale sarà un Natale diverso. Pensiamo, però, che tutti i bambini debbano poter festeggiare e ricevere un dono e, visto il successo dell’iniziativa della “cancelleria sospesa”, con il CSV abbiamo voluto dare un segnale lanciando la campagna solidale per il giocattolo sospeso”.

Per Graziano Dominidiato, Presidente di Confcommercio Valle d’Aosta, l’iniziativa ha un duplice valore: “Siamo lieti di poter promuovere tale importante iniziativa in un periodo storico così drammatico e complicato per la nostra economia. Ci auguriamo di riuscire a raggiungere i risultati positivi conseguiti con la passata iniziativa sulla “cancelleria sospesa”. Va sottolineato quanto sia importante acquistare un regalo in un negozio di vicinato, a maggior ragione l’obiettivo di questo Natale è di non incrementare i profitti di varie piattaforme web. È importante chiedere ad amici e familiari acquisti rivolti ad un’attività imprenditoriale locale che potrebbe essere anch’essa in difficoltà. Per lo shopping natalizio facciamo un duplice gesto utile: dare la possibilità ad alcuni bimbi di poter comunque ricevere un dono nonostante le difficoltà familiari ed aiutare un negozio di vicinato che, senza il nostro shopping, rischia di soffrire maggiormente l’attuale situazione di crisi anche economica. La missione di Confcommercio VdA e per la quale l’Associazione stessa si sta battendo è quella di difendere ed incentivare l’acquisto nelle piccole attività imprenditoriali locali che senza il nostro aiuto rischiano di morire”.

“Anche un piccolo regalo per Natale per i bambini è un sorriso, una giornata di gioia in questo mare di incertezza che colpisce molto anche loro”, sottolinea Elettra Crocetti, consigliera del CSV.

L’elenco degli esercizi aderenti è in continuo aggiornamento ed è disponibile sul sito internet del CSV , ed al momento comprende i seguenti:

- Cartolibreria BrivioDue – Corso Lancieri 2 – AOSTA

- Cartolibreria BrivioDue – Piazza Chanoux 28 – AOSTA

- Libreria A La Page – Via Porta Pretoria 14 – AOSTA

- Cartolibreria Rigoli – Via Duca D’Aosta, 34 – VERRÈS

- Cartolibreria Rigoli – Via E. Chanoux, 77 – PONT-SAINT-MARTIN

- Luna di Carta – Via Aosta 3 – NUS

- Cartolandia – Frazione Glassier 1 – AYMAVILLES

- Cartolibreria Nicoletta – Via Chanoux 166 – CHATILLON