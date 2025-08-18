Un ruolo per tutti: giovani con disabilità protagonisti di nuove esperienze formative

La Giunta regionale ha approvato il progetto “Un ruolo per tutti: nessuno escluso!”, un’iniziativa che mira ad avvicinare i giovani valdostani con disabilità e/o in situazione di disagio certificate al mondo del lavoro e alla dimensione dell’impegno sociale. Non un semplice tirocinio, ma un percorso che permetterà di vivere esperienze concrete e stimolanti, abbattendo barriere culturali e relazionali grazie al supporto di giovani “facilitatori” pronti a condividere il cammino.

Cinque ragazzi tra i 20 e i 25 anni, insieme a cinque coetanei con il ruolo di facilitatori, saranno coinvolti in altrettanti progetti: dall’iniziativa “INPLUS - insieme a Place Café” della cooperativa sociale La Libellula, a “Insieme per il contrasto alle discriminazioni di genere 2025” promosso dall’Assessorato allo sviluppo economico, fino all’esperienza a contatto con cavalli, animali da cortile e bambini proposta dall’associazione Fattoria del cuore. Ancora, l’opportunità di partecipare ad “Abile a proteggere”, progetto della Presidenza della Regione che guarda a una protezione civile inclusiva e partecipata, e “Ollignan incontra le nuove generazioni” promosso dalla Fondazione Sistema Ollignan.

Il programma si svolgerà dal 1° ottobre 2025 al 31 marzo 2026, con un impegno di circa 90 ore mensili e un rimborso forfettario di 600 euro al mese, comprensivo delle spese sostenute durante le attività. Un riconoscimento che non è solo economico, ma anche simbolico, perché dà valore al tempo e alle energie messe in gioco dai ragazzi coinvolti.

Per candidarsi c’è tempo fino alle ore 23.59 di venerdì 12 settembre 2025: basta compilare l’apposito modulo disponibile online al link Google Moduli o sul portale “QuiJeunes VDA” (giovani.regione.vda.it), dove sono scaricabili anche le schede progettuali e la brochure completa.

Per informazioni è possibile rivolgersi all’Ufficio politiche giovanili scrivendo a u-polgiovanili@regione.vda.it oppure telefonando ai numeri 0165/275854 e 0165/275855. Un’occasione concreta, dunque, per dare spazio e ruolo a chi troppo spesso resta ai margini, costruendo insieme un futuro più inclusivo.

BROCHURE DEI PROGETTI