L’Assessore Bertschy e l’Assessore Caveri hanno incontrato il Presidente dell’AVIF e i Presidenti delle società di impianti a fune valdostane

Nel corso dell’incontro, al quale hanno partecipato anche il Direttore e il Presidente di Finaosta, sono stati affrontati alcuni temi nodali quali l’apertura degli impianti per la stagionale invernale ormai alle porte, il protocollo per la regolamentazione del settore funiviario e le assunzioni del personale stagionale.

È importante avere un focus continuativo sugli impianti a fune, perno del turismo invernale – dichiarano gli Assessori Bertschy e Caveri – . Gravano sul settore evidenti incertezze che influenzano le strategie di breve e di lungo periodo. Dobbiamo, comunque sia, essere pronti a reagire ai diversi scenari possibili con un occhio di riguardo ai bilanci delle società e ai problemi del personale.

In attesa della discussione in Conferenza Stato-Regioni del protocollo nazionale per la gestione degli impianti nel periodo invernale, su cui sta lavorando l’Assessore Luigi Bertschy insieme agli Assessori delle altre regioni alpine italiane e l’ANEF, si susseguono gli incontri per analizzare congiuntamente la situazione e le ricadute sull’economia legata a questo settore.