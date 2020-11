La Valle d'Aosta si avvicina al nuovo lockdown

Valle d'Aosta, Lombardia, Piemonte, Alto Adige e Calabria sono le cinque regioni a rischio lockdown 'duro' o quantomeno 'dolce' previsto nel nuovo Dpcm frutto di giorni di serrati incontri tra Governo, parti sociali e Conferenza delle Regioni.

Nelle Regioni che si collocano in uno scenario intermedio ovvero livello 3 saranno queste le norme:



— sarà vietato ogni spostamento, in entrata e in uscita, dalla Regione (salvo che per comprovate esigenze di lavoro, salute e urgenza). Saranno consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti n cui la stessa è consentita, e sarà consentito il rientro nel proprio domicilio o nella propria residenza;

— sarà vietato ogni spostamento in un comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili nel proprio comune

— saranno sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio;



Nelle Regioni che si collocano in uno scenario di massima gravità e con livello di rischio alto o livello 4 le norme saranno:



- vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dalla Regione e anche all’interno del territorio stesso, salvo comprovate necessità e urgenza.

- chiusi i negozi al dettaglio, tranne alimentari, farmacie, edicole; chiusi i mercati di generi non alimentari;

- chiusa l’attività di bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie: resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio, nonché fino alle ore 22 la ristorazione con asporto

- sospese le attività sportive, anche svolte nei centri sportivi all’aperto

- è consentito svolgere individualmente passeggiate in prossimità della propria abitazione, nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona e con obbligo di mascherina; è altresì consentito lo svolgimento di attività sportiva esclusivamente all’aperto e in forma individuale

- attività scolastica in presenza per scuola dell’infanzia, elementare e prima media

- sospese attività di parrucchieri, barbieri, estetisti.



I provvedimenti saranno valutati su base settimanale, e avranno la durata minima di 15 giorni: se una Regione entra in 'zona rossa' vi rimarrà per almeno due settimane.