Anche in Valle le celebrazioni di Ognissanti condizionate dalle norme anti Covid

Anche se il Dpcm non contiene norme per i cimiteri e le cerimonie religiose, le celebrazioni di Ognissanti quest'anno sono comunque condizionate dalle rigide norme di contenimento del Covid-19.

In Valle d'Aosta come in gran parte delle regioni italiane spetta ai Comuni stabilire le norme per gestire l'afflusso di fedeli e in Valle vige l'obbligo in ingresso dei cimiteri con la mascherina, divieto di assembramento, rispetto delle distanze interpersonali e dove possibile percorsi alternativi di entrata e uscita.

Va evidenziato che quest'anno la ricorrenza è più sentita del solito, considerato che per molte famiglie che hanno perso i loro congiunti durante i mesi del lockdown è la prima vera occasione di intimo raccoglimento presso le tombe. Circ l'afflusso dei fedeli ogni Comune decide in autonomia, ma le regole generali sono rispettate da tutti, compreso il divieto di celebrare messa all’interno del cimitero e di benedire tombe e cappelle. Vietati gli assembramenti nei negozi di fiori davanti al cimitero, circostanza che quest'anno costa ai fiorai un calo di introito ipotizzato al 10%.