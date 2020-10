Le funivie resistono al Covid; Monterosa spa chiude in attivo, Cervino spa apre agli agonisti

Si è chiuso con un utile netto di 819.840 euro - quarto risultato positivo consecutivo - il bilancio di esercizio relativo al periodo dall'1 luglio 2019 al 30 giugno 2020 approvato dall'Assemblea dei soci di Monterosa spa.

"Nonostante la stagione sia terminata all'8 marzo, con un mese di anticipo rispetto a quanto previsto, i ricavi in tale data segnavano un aumento di 2,3 milioni di euro rispetto all'esercizio precedente" ha commentato il presidente di Monterosa, Roberto Vicquery, che ha poi aggiunto: "La Monterosa Spa è una realtà imprenditoriale di rilievo per tutto il territorio e il trend positivo di questi ultimi anni ha avuto ricadute importanti sul tessuto sociale e sulle attività territoriali. Non neghiamo di essere preoccupati per il periodo critico che stiamo vivendo e per gli scenari futuri, ma siamo fiduciosi che con il nuovo protocollo di gestione dei comprensori sciistici si possa riuscire a dar vita a una buona stagione invernale".

E in attesa che vengano definite le nuove linee guida per poter riaprire regolarmente il comprensorio, la Cervino spa da giovedì 29 ottobre riapre gli impianti per gli sci club agonistici, per le squadre nazionali italiane ed estere e per i gruppi sportivi militari. A disposizione ci sono 18 tracciati, di cui 10 per gigante e 8 per slalom, dove gli sci club, previa prenotazione, potranno allenarsi. Costo dello skipass giornaliero 35 euro.

Solo la scorsa settimana il comprensorio aveva inaugurato la stagione - con lunghe code alle biglietterie il primo giorno che avevano anche indotto a polemiche - ma le nuove misure restrittive disposte dal Governo hanno fatto chiudere gli impianti dopo soli due giorni di apertura, quando in realtà la situazione alle casse si era normalizzata.