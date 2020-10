Domani giovedì 22 ottobre saint Jean-Paul II pape

AGENDA DEL VESCOVO DI AOSTA MONS. FRANCO LOVIGNANA

Giovedì 22 ottobre

ore 8.45-12.45

Riunione in video conferenza del Comitato CEI per la valutazione

dei progetti di intervento a favore dei beni culturali ecclesiastici e dell'edilizia di culto

Venerdì 23 ottobre

Aosta, Cinéma Théàtre de la Ville - ore 20.45

Partecipazione al 3° incontro di Fede&Scienza

Conferenza di Mons. Giuseppe Busani

Sabato 24 ottobre

Chiesa parrocchiale di Cogne - ore 18.00

S. Messa per l'ingresso del nuovo parrocco

Domenica 25 ottobre

Aosta, Chiesa parrocchiale di Saint-Martin - ore 11.00 e ore 16.00

S. Cresime

Lunedì 26 ottobre

Priorato di Saint-Pierre - ore 9.30-12.30

Partecipazione al 1° incontro di formazione per clero e religiose/i

Priorato di Saint-Pierre - ore 13.30

Riunione della Commissione De promovendis ad Ordines

pomeriggio

Riunione in video conferenza del Comitato CEI per la valutazione

dei progetti di intervento a favore dei beni culturali ecclesiastici e dell'edilizia di culto

Martedì 27 ottobre

Vescovado - mattino

Udienze

Curia Vescovile - ore 15.00

Consiglio diocesano per gli affari economici

Mercoledì 28 ottobre

Vescovado - mattino e pomeriggio

Udienze

Giovedì 29 ottobre

ore 8.45-12.45

Riunione in video conferenza del Comitato CEI per la valutazione

dei progetti di intervento a favore dei beni culturali ecclesiastici e dell'edilizia di culto

Venerdì 30 ottobre

Vescovado - pomeriggio

Udienze

Sabato 31 ottobre

Chiesa parrocchiale di La Salle - ore 18.30

S. Cresime

Le Messager Valdotain ricorda giovedì 22 ottobre saint Jean-Paul II pape

La Chiesa San Giovanni Paolo II (Karol Wojtyla) Papa

Nato a Wadovice, in Polonia, è il primo papa slavo e il primo Papa non italiano dai tempi di Adriano VI. Nel suo discorso di apertura del pontificato ha ribadito di voler portare avanti l'eredità del Concilio Vaticano II. Il 13 maggio 1981, in Piazza San Pietro, anniversario della prima apparizione della Madonna di Fatima, fu ferito gravemente con un colpo di pistola dal turco Alì Agca. Al centro del suo annuncio il Vangelo, senza sconti. Molto importanti sono le sue encicliche, tra le quali sono da ricordare la "Redemptor hominis", la "Dives in misericordia", la "Laborem exercens", la "Veritatis splendor" e l'"Evangelium vitae".

Dialogo interreligioso ed ecumenico, difesa della pace, e della dignità dell'uomo sono impegni quotidiani del suo ministero apostolico e pastorale. Dai suoi numerosi viaggi nei cinque continenti emerge la sua passione per il Vangelo e per la libertà dei popoli. Ovunque messaggi, liturgie imponenti, gesti indimenticabili: dall'incontro di Assisi con i leader religiosi di tutto il mondo alla preghiere al Muro del pianto di Gerusalemme. Così Karol Wojtyla traghetta l'umanità nel terzo millennio. Papa Benedetto XVI lo ha beatificato il il 1° maggio 2011 ed Infine Papa Francesco, alla presenza del predecessore, ha canonizzato San Giovanni Paolo II il 27 aprile 2014. Il suo corpo riposa in un altare laterale della Basilica di San Pietro in Vaticano. La sua memoria liturgica facoltativa ricorre il 22 ottobre.

Il sole sorge alle ore 7,37 e tramonta alle ore 18,44