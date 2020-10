Apre con la magia di Bach il festival aostano 'T*Danse'

Entra nel vivo il festival aostano della 'danza tecnologica' e innovativa. Dopo lo spettacolo di apertura 'VOXsolo' dell’Associazione AIEP (CH/IT) della coreografa e danzatrice Ariella Vidach e del videoartista e regista Claudio Prati, alle 20 di oggi unedì 19 ottobre per la quinta edizione di T*Danse-Festival Internazionale della Nuova Danza di Aosta andrà in scena nel teatro della Cittadella dei Giovani una serie di estratti di 'Bach Sonate e Danzate' di e con Marco Chenevier, accompagnato dal vivo dalla violoncellista Serena Costenaro.

Un violoncello, un corpo. Due strumenti, due artisti che si confrontano con un grande autore: Johann Sebastian. Bach. Il corpo del danzatore è gradualmente coinvolto in una partitura dall'interno di sé, fino a generare movimento e spostamento nello spazio. Un concerto dove la musica diventa fisica, e il corpo si trasforma in strumento musicale, astratto, a-gerarchico, ma in perfetta armonia con la musica. Il corpo e la musica di Bach diventano un tutt'uno.

La serata avrà una durata complessiva di 60 minuti. Gli spettacoli in programma stasera replicheranno domani, martedì 20 ottobre, alla stessa ora.