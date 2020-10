A Gressan nuovo Asilo Montessori della Valle

Una scuola per l'infanzia-asilo privato Montessori apre quest'anno nei locali non utilizzati della Bcc Valdostana a Gressan. Seconda struttura Montessori nel comune dell'envers, sarà gestito dalle insegnanti valdostane Cristiana Canestrelli, Stefania De Luca e Monia Rutigliani. Per il 30 novembre è prevista l'apertura del servizio integrato dai 3-6 anni e dai 6-12 anni mentre l'inaugurazione dell'asilo è prevista, norme Covid permettendo, il 6 gennaio 2021.

Cristiana, Stefania e Monia hanno fondato la cooperativa Montessori a Gressan nell giungo 2019 e da allora i progetti educativi si sono evoluti. A settembre 2019 è stata inaugurata la Casa dei Bambini, naturale trasformazione del progetto di educazione parentale 'Albero del Melo' e 'Homenest', sorta di 'nido in famiglia' di cui Monia Rutigliani è stata pionera è entrato a far parte della cooperativa. I metodo Montessori è un sistema educativo sviluppato dalla pedagogista Maria Montessori, praticato in circa 60.000 scuole in tutto il mondo (con maggiore concentrazione negli Stati Uniti, in Germania, nei Paesi Bassi e nel Regno Unito), al servizio dei bambini compresi nella fascia di età dalla nascita fino a diciotto anni. La pedagogia montessoriana si basa sull'indipendenza, sulla libertà di scelta del proprio percorso educativo (entro limiti codificati) e sul rispetto per il naturale sviluppo fisico, psicologico e sociale del bambino, mirando a sviluppare una sorta di 'educazione cosmica', cioè un senso di responsabilità e di consapevolezza verso la rete di relazioni che collega ogni entità.